  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер западный

Движение транспорта изменят на подъезде к городу по трассе Екатеринбург-Тюмень

Общество, 20:42 13 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения транспорта изменятся на подъезде к Тюмени по трассе Екатеринбург-Тюмень 13 и 14 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Подрядчик приступит к изменению схемы движения в районе устраиваемых разворотных петель. Временные корректировки необходимы для продолжения строительно-монтажных работ с 15 сентября.

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 13.09.2025Движение транспорта изменят на подъезде к городу по трассе Екатеринбург-Тюмень
19:37 13.09.2025Постановку "Кармен" представили тюменские танцоры на соревнованиях по танцам
19:02 13.09.2025Памятник в честь участников СВО открыли в Заводоуковске
18:46 13.09.2025В Ишимском округе отопительный сезон начнется с 15 сентября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора