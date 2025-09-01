Движение транспорта изменят на подъезде к городу по трассе Екатеринбург-Тюмень
Схемы движения транспорта изменятся на подъезде к Тюмени по трассе Екатеринбург-Тюмень 13 и 14 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.
Подрядчик приступит к изменению схемы движения в районе устраиваемых разворотных петель. Временные корректировки необходимы для продолжения строительно-монтажных работ с 15 сентября.
Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.