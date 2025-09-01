Ученые объяснили причины роста популяции летучих мышей в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Причины роста популяции летучих мышей в Тюмени объяснила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения Мария Орлова. С началом осени горожане стали все чаще замечать большое количество рукокрылых.

"Рост популяции связан с естественными биологическими процессами. В мае они прилетают с мест зимовок, либо выходят из нее, если зимуют в Тюмени — такие тоже есть. Где-то в конце июня происходит расплод, рождаются молодые особи, к концу июля они встают "на крыло", и фактически численность особей увеличивается в два-три раза. В сентябре идет передвижение — кто-то из них улетает зимовать в Среднюю Азию, кто-то ищет место для зимовки в городе. Поэтому складывается ощущение, что их стало больше", - уточнила ученый.

Эксперт также отметила, что летучие мыши часто возвращаются на привычные территории, даже если там произошли изменения — например, на месте частного сектора появились новые высотки. "Ничего не поменялось, территории остались прежние: Ямальский-2, ул. Протазанова и новые дома, построенные на месте частного сектора. Мыши там жили, но теперь там высотки, поэтому они по-прежнему туда "уходят"", — добавила Орлова.

Она также напомнила, что рукокрылые безобидны и укусить могут только в крайнем случае. Если горожане обнаружили животное, его можно аккуратно поместить в коробку и обратиться к специалистам, пишет "КП-Тюмень".