Постановку "Кармен" представили тюменские танцоры на соревнованиях по танцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую постановку по европейской программе "Кармен" представила зрителям команда формейшн "Вера" на чемпионате и первенстве Тюмени и Тюменской области по танцевальному спорту среди команд формейшн 13 сентября.

"В новом сезоне мы предоставляем публике возможность посмотреть нашу новую постановку. Много хореографов-постановщиков участвовали в создании номера. Перед нами стояла задача соответствовать музыке. Это сильная история про женщину", - сказал старший тренер по европейской программе формейшн "Вера" Михаил Ленский.

Дебютное выступление прошло у детей сборной команды региона и они одержали победу. "Это потрясающий опыт, когда и дети и родители, глядя на нас, взрослых танцоров, могут видеть, какого уровня они могут достичь. У детей простые перестроения в танце, нет поддержек. А мы показываем, какой прогресс ждет их детей", - добавила член команды формейшн "Вера и тренер "Формейшн Вера Дети" Виктория Воронова.

Отметим. по словам организатора соревнования Татьяны Каражовой, на чемпионат России отправится около 20 команд. Всероссийские соревнования пройдут в Екатеринбурге 17 сентября.

Юлия Божок