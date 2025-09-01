  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
1 тыс. 577 избирателей отдадут голоса за депутатов в Викуловском округе

Политика, 09:31 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 577 избирателей проголосуют на участке № 608 в Викуловском округе 14 сентября, сообщает ИИЦ "Красная звезда.

Пенсионер Владимир Алитурович пришел на участок одним из первых. "Выбор депутатов районного округа зависит от нас, жителей района, мы заинтересованы в том, чтобы наш район жил и процветал. Всегда хожу на выборы и буду ходить дальше, насколько позволит здоровье".

# Викуловский округ , выборы , единый день голосования

