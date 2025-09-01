Впервые голосующие получают дипломы на выборах в Тюменской области 14 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Впервые голосующие получают дипломы на выборах в Тюменской области 14 сентября. Их встречают на избирательных участках и разъясняют порядок голосования.

"Для впервые голосующих у нас подготовлены дипломы. Мы их поздравляем. Для них это неожиданность. Мы хотим крепкую ассоциативную связь создать, что выборы – это здорово, это праздник и, что обязательно нудно выполнять свой гражданский долг", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель участковой избирательной комиссии 2242 Тюмени Ирина Потапова.

Она отметила, что голосование проходит в штатном режиме - спокойно, без жалоб и эксцессов: "Взаимодействуем с избирателями и наблюдателями. Всем и рады и всех ждем".

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин