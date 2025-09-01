  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
В палатке здоровья тюменцы могут поставить вакцину от гриппа и измерить давление 

Общество, 15:37 14 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Палатка здоровья, где желающие могут получить вакцину от гриппа, работает в школе №15 в Тюмени 14 сентября.

Кроме того, здесь можно измерить уровень глюкозы или сахара в крови, давление, рост и вес.

“Также мы проводим биоимпедансный анализ состава тела. Определяем соотношение жира, мышц. На основании этих данных можем дать индивидуальные рекомендации человеку по его образу жизни”, – поделилась с корреспондентом информационного агентства “Тюменская линия” врач по медицинской профилактике поликлиники №3 Анна Хромова.

﻿

В первой половине дня палатку здоровья посетили уже около 40 человек. Специалисты ожидают не меньше посетителей и дальше. По мнению Анны Хромовой, людей привлекает такой формат обследований, потому что у многих нет времени после работы забежать в поликлинику.

“Люди приходят сюда, так как здесь к специалистам поменьше очередь, они могут уделить им больше времени, обсудить с ними вопросы. Им очень нравится такое всестороннее обследование”, – добавила врач по медицинской профилактике поликлиники №3.

Инна Пахомова

# врачи , здоровье , палатка здоровья

