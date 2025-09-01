Тамара Казанцева прокомментировала ход голосования на выборах

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева прокомментировала ход голосования на выборах в Тюменской области.

По ее словам фракция зафиксировала ряд нарушений на выборах, которые направили в избирательную комиссию и соответствующие органы.

Тамара Казанцева добавила, что кандидаты от фракции, которые пройдут в депутаты, традиционно получат дополнительное финансирование на наказы избирателей, новогодние подарки для детей из малоимущих семей и прочее.

"Мы, как депутаты областной думы, всегда им помогаем максимально чем можем - материально и морально. Мы все это делаем ежегодно и много лет подряд", - добавила она.

Отметим, что 214 тыс. 714 избирателей Тюменской области проголосовали на своих участках. Явка по данным на 19 час. 30 минут составила 37,78 %.

Виктория Макарова