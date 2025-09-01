  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Владимир Пискайкин отметил важность прошедших выборов в Тюменской области

Политика, 22:06 14 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Муниципальные выборы, прошедшие в Тюменской области 14 сентября, прокомментировал депутат Тюменской областной думы, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – за правду" Владимир Пискайкин.

"Данные выборы, конечно, важные. Они первые после внедрения новой муниципальной реформы. Кроме того, они являются и своеобразной репетицией перед большим единым днем голосования в 2026 году, где наш регион ждут не только выборы в Госдуму, но и в очередной созыв регионального парламента. В любом случае нынешние выборы дадут серьёзную пищу для размышления и направление вектора партийной работы на будущий год", - отметил депутат-справедливоросс, добавив, что победят достойные.

Напомним, в Тюменской области в этом году проходило 24 избирательных кампании. Жители отдали голоса за кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Тюменскую городскую думу по одномандатным избирательным округам № 10 и № 12. Также состоялись выборы в думы городов Ишима и Тобольска, 21 муниципального округа. Всего было распределено 374 мандата.

Виктория Макарова

# выборы , Справедливая Россия – За правду

