Более 71 % расходов бюджета Тюменской области направлено на соцпрограммы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменской областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам рассмотрели отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2025 года.

Как рассказал директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, расходы в отчетном периоде составили 216 млрд рублей или 63% от годового назначения. Почти 29 миллиардов направлены на реализацию региональных составляющих национальных проектов, процент исполнения 81. Более 120 млрд рублей, или 71 % в общем объеме кассовых расходов, — это расходы социального характера. В абсолютной сумме расходы против уровня аналогичного периода прошлого года приросли на почти 15 млрд рублей.

"36,5 миллиарда рублей составили расходы на мероприятия программы развития образования. Указаны средства, направленные на получение общедоступного качественного дошкольного, общего и профессионального образования, вкладывались бюджетные инвестиции в развитие образовательной инфраструктуры", - пояснил Михаил Таранов.

Более 34 млрд рублей — это расходы на здравоохранение. Средства направлены на обеспечение доступной, качественной медицинской помощи, в том числе высокотехнологической, на обеспечение льготных категорий населения медикаментами и лечебным питанием. Кроме того, по данному разделу, проходят взносы на обязательные медицинские страхования работающего населения.

Свыше 34 млрд рублей — расходы на реализацию программ социальной политики. Все меры социальной поддержки оказывались в полном размере и своевременно. На улучшение жилищных условий направлено 2,58 млрд рублей — 917 семей тюменцев смогли этим воспользоваться.

Более 13 % объема расходов или в абсолютной сумме более 23 млрд рублей — на создание и развитие общественной инфраструктуры. Здесь транспорт, дорожное, лесное и водное хозяйство, охрана окружающей среды и коммунальное хозяйство.

46 млрд рублей израсходовано на мероприятия программы "Сотрудничество". Предоставлялась медицинская помощь, профинансированы расходами по социальной поддержке отдельных категорий населения территорий округов, осуществлялись капитальные вложения в объекты инфраструктуры автономных округов.

Выполнены обязательства перед органами местного самоуправления -объемы межбюджетных трансфертов составили почти 45 млрд рублей. Годовое назначение выполнено на более чем 60 % от плана.

"В отчетном периоде поступило доходов 182 миллиарда рублей. Годовое назначение выполнено на 66 процентов. Поступление налоговых и неналоговых доходов за отчетный период — более 170 миллиардов. Годовое назначение выполнено тоже порядка 66 процентов. В отчетном периоде все обязательства бюджета выполнялись в срок. Бюджетная система сбалансирована", - подчеркнул Михаил Таранов.

Кроме того, на заседании депутаты обсудили представленную правительством области информацию о ходе выполнения задания по капитальному строительству объектов на 2025 год за счёт средств областного бюджета и программы дорожных работ на текущий год, а также информацию о реализации закона "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской области".