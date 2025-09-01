Месячник пожилых стартует в Казанском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Месячник пожилых "Люди пожилые, но веселые и озорные" откроется в парке села Казанское 17 сентября. Начало в 15 часов, сообщили администрации муниципалитета.

В рамках месячник состоится районный фестиваль конкурс самодеятельного творчества пожилых людей "Народный родник". Участников ждут мероприятия, посвященные активному долголетию и поддержанию жизненной активности.

Запланированы также выступления артистов Казанского округа, выставка интерактивных площадок, где каждый сможет продемонстрировать свои увлечения и навыки: живопись, рукоделие, народные ремесла и многое другое.

"Это мероприятие станет прекрасной возможностью для общения, обмена опытом и знакомства с новыми увлечениями", - отметили организаторы.

Возрастное ограничение: 18+