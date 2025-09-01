  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Тюменские специалисты участвуют в Российской энергетической неделе

Общество, 11:56 15 сентября 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Специалисты из Тюменской области принимают участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2025". Мероприятие проходит с 15 по 17 октября в Москве, сообщили в региональном департаменте ЖКХ.

В рамках деловой программы запланировано порядка 30 мероприятий, структурированных по ключевым тематическим блокам: "Международное сотрудничество", "Технологии как ключевой драйвер развития энергетики", "Устойчивое развитие: адаптация к новой реальности", "ТЭК России: стратегия развития". Обсуждение охватит такие направления, как нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие, климатическая повестка и энергобезопасность.

В форуме традиционно участвуют первые лица государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты и представители СМИ. В пленарной сессии примет участие президент России Владимир Путин. Тюменскую область представят члены регионального правительства, сотрудники департамента ЖКХ и электроснабжающих предприятий.

# ЖКХ , форум , энергетика

﻿
