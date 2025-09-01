  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
На форуме преподавателей в Тюмени обсудят вопросы совершенствования исторического образования

Общество, 10:29 16 сентября 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

IV Национальный форум преподавателей истории состоится на площадке Тюменского госуниверситета с 9 по 10 октября. В рамках форума предполагается работа молодёжной секции, презентация успешных проектов в области исторического образования и просвещения, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Представители вузов, академических институтов, профильных органов государственной власти и общественных организаций обсудят вопросы совершенствования исторического образования и просвещения в высшей школе, а также подготовки научных кадров по историческим специальностям. Отдельно будут рассмотрены этические, нормативные и образовательные стороны использования искусственного интеллекта в учебном процессе.

Также состоятся дискуссии о современных тенденциях преподавания истории, которые будут способствовать эффективному взаимодействию в преподавательском и научном сообществе.

Организаторами форума выступают Минобрнауки России, Российское исторического общество, Российский государственный гуманитарный университет и Тюменский государственный университет.

