На форуме преподавателей в Тюмени обсудят вопросы совершенствования исторического образования

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

IV Национальный форум преподавателей истории состоится на площадке Тюменского госуниверситета с 9 по 10 октября. В рамках форума предполагается работа молодёжной секции, презентация успешных проектов в области исторического образования и просвещения, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Представители вузов, академических институтов, профильных органов государственной власти и общественных организаций обсудят вопросы совершенствования исторического образования и просвещения в высшей школе, а также подготовки научных кадров по историческим специальностям. Отдельно будут рассмотрены этические, нормативные и образовательные стороны использования искусственного интеллекта в учебном процессе.

Также состоятся дискуссии о современных тенденциях преподавания истории, которые будут способствовать эффективному взаимодействию в преподавательском и научном сообществе.

Организаторами форума выступают Минобрнауки России, Российское исторического общество, Российский государственный гуманитарный университет и Тюменский государственный университет.