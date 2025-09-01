На пруду Утиный в Тюмени оборудуют спуски к воде и новые скамейки

Пруд Утиный в Тюмени постепенно превращается в одно из любимых мест отдыха горожан. Число уток здесь заметно выросло, и люди проводят время на свежем воздухе, наслаждаясь природой и рыбалкой.

Как отметил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев, летом территория претерпела существенные изменения: появилась удобная беговая дорожка и благоустроенный тротуар, позволяющие комфортно совершать прогулки и пробежки. В ближайшее время здесь установят наружное освещение. Предусмотрены удобные спуски к воде и новые скамейки.

"Справедливо прозвучавшая от жителей претензия по поводу водостоков от расположенного поблизости многоэтажного дома уже нашла отклик. Подрядчик обещает оперативно решить этот вопрос, чтобы избежать неприятных последствий для окружающей территории", – добавил мэр.

Приняли меры и по предотвращению скопления воды на откосах, особенно в местах, где установят малые архитектурные формы.

Работы близятся к завершению. Совсем скоро горожане смогут оценить результат совместных усилий.