Тюменские студенты стали призерами Всероссийского фестиваля ГТО
Команда Тюменского индустриального университета вошла в тройку призеров Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов. Спортсмен Владислав Опарин завовевал золото в личном первенстве среди мужчин в возрастной категории 18-19 лет, сообщает информационный центр регионального правительства.
Соревнования проходили в Ингушетии. Участие в них приняли 42 команды - всего около 350 представителей всех субъектов страны.
Тюменскую команду подготовила тренер-преподаватель Екатерина Дзоциева.