Тюменские студенты стали призерами Всероссийского фестиваля ГТО

Спорт, 17:37 15 сентября 2025

Департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Команда Тюменского индустриального университета вошла в тройку призеров Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов. Спортсмен Владислав Опарин завовевал золото в личном первенстве среди мужчин в возрастной категории 18-19 лет, сообщает информационный центр регионального правительства.

Департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Соревнования проходили в Ингушетии. Участие в них приняли 42 команды - всего около 350 представителей всех субъектов страны.

Тюменскую команду подготовила тренер-преподаватель Екатерина Дзоциева.

# студенты , фестиваль ГТО

17:37 15.09.2025
