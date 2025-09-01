Владимир Путин присвоил тюменскому саперному полку статус гвардейского

91-й саперный полк, сформированный в Тюмени, получил почетное наименование "гвардейский". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 91 саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 91 гвардейский саперный полк", - говорится в документе.

Новостью поделился в своих соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев. "Гордимся!" - прокомментировал он.