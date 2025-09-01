  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер западный

Владимир Путин присвоил тюменскому саперному полку статус гвардейского

Общество, 20:54 15 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

91-й саперный полк, сформированный в Тюмени, получил почетное наименование "гвардейский". Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 91 саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 91 гвардейский саперный полк", - говорится в документе.

Новостью поделился в своих соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев. "Гордимся!" - прокомментировал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , Максим Афанасьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 15.09.2025Владимир Путин присвоил тюменскому саперному полку статус гвардейского
20:24 15.09.2025Память Виктора Черномырдина увековечили в тюменском колледже
19:59 15.09.2025В сквере "Отрядов мэра" в Тюмени начнут наносить разметку для мурала
19:24 15.09.2025В Тюмени открыли железнодорожный переход после ремонта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора