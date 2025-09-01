  • 16 сентября 202516.09.2025вторник
В Тюмени арестовали обвиняемого в покушении на убийство трёх человек

Происшествия, 12:30 16 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство трёх человек, арестован в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 5 сентября 2025 года вечером у одного из домов в ДНТ "Поляна" по ул. Туринской произошел конфликт между двумя семьями на фоне продажи дома. Обвиняемый достал ружье и выстрелил несколько раз в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение обвиняемого было установлено, и он был задержан.

Обвиняемого заключили под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств.

