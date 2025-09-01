В Тюмени открылась выставка уникальных пуговиц от древних оберегов до советской классики

Необычную камерную экспозицию "Пуговицы в моде", где собраны 80 подлинных экспонатов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, представил музей-усадьба Колокольниковых 16 сентября. Выставка раскрывает удивительную историю превращения простой застежки в настоящий предмет искусства.

В стеклянной витрине расположились настоящие сокровища разных эпох. Древнейшие экспонаты — металлические пуговицы XVII–XVIII веков, созданные умелыми руками русских мастеров методом литья. Каждая из них хранит следы времени: потемневший металл, следы окисления и характерные загрязнения.

Особое место в экспозиции занимают форменные пуговицы с геральдическими символами. Среди них — пуговица с гербом Тобольска, украшавшая мундир гражданских чинов Тобольской губернии, и изысканная пуговица с изображением двух львов, держащих щит с латинской надписью, созданная в Западной Европе.

Военная история представлена пуговицами Гренадерского саперного батальона с изображением скрещенных топоров, костра и щита, а также форменными пуговицами флотских экипажей с изящным якорем от знаменитой петербургской фабрики "Братья Бухъ".

Отдельного внимания заслуживают советские экспонаты: комбинированные пуговицы с тканевым покрытием — бордовым и синим, а также форменные пуговицы с эмблемой гражданской авиации 1970-х годов.

"Каждая пуговица — это маленький рассказ о своем времени. В них отражены технологии производства, социальный статус владельца и даже модные тенденции эпохи", - отметил методист музея Тимофей Мельников.

Выставка будет работать до 30 января 2026 года. Стоимость билета — всего 50 рублей. Проект рекомендован для семейного посещения и будет интересен как взрослым, так и детям.

По словам организаторов, посетители смогут не только увидеть редкие экспонаты, но и узнать интересные факты из истории моды, познакомиться с традициями использования пуговиц в разных эпохах и понять, как эти маленькие предметы отражали статус и положение их владельцев в обществе.

Возрастное ограничение 0+.

Инна Кондрашкина