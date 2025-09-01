Наталья Шевчик рассказала о стажировке по программе "Боевой кадровый резерв" на TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик выступила в роли модератора экспертной сессии Союза женщин России, которая прошла в рамках промышленно-энергетического форма TNF-2025 16 сентября.

Она посетила площадку вместе с участницей программы "Боевой кадровый резерв" Разипой Жимбаевой. Этап стажировки идет полным ходом, уже есть первые результаты.

"Сейчас мы работаем над изучением Конституции Российской Федерации, структуры органов власти в Российской Федерации. У нас большие планы. Разипа тоже участвует в сегодняшней сессии на TNF, которая проводится Союзом женщин России и посвящена молодежным сообществам, корпоративной культуре. Выстроили траекторию подготовки, определили какой должны получить с ней результат. И на этом пути движемся стремительно, интенсивно", - поделилась наставник Наталья Шевчик.

Личное наставничество помогает участникам укрепить свои сильные стороны и получить ценный опыт в новых для себя областях, считает она.