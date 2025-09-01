Участник "Боевого кадрового резерва" проходит стажировку в администрации Уватского округа

Участник "Боевого кадрового резерва Тюменской области" проходит стажировку в администрации Уватского округа. Ветеран специальной СВО Павел Гончар участвовал в заседании, посвященном ходу уборочной кампании.

"Это его первый опыт работы в коллегиальном органе местного самоуправления, и он, безусловно, станет ценным этапом в его профессиональном развитии", - подчеркнул глава округа Вячеслав Елизаров, который является наставником ветерана специальной военной операции.

Он также отметил, что предприятия уже завершили заготовку сена. Дефицита грубых кормов в Уватском округе нет. Кроме того, 1 тыс. 350 т отправили водным транспортом предприятиям Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Производимый объем зерна покрывает потребность животноводства. Местные предприятия подстраиваются под рынок, фасуют, перерабатывают зерно в зерносмеси и доставляют по заявкам покупателей по всему округу и за его пределы. В ассортименте – пшеница, овес, ячмень", - уточнил Вячеслав Елизаров.

Сельхозтоваропроизводители принимают заявки от земляков на поставку кормов. Уточнить информацию можно в местных администрациях.