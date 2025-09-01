  • 17 сентября 202517.09.2025среда
Блюда из мяса неизвестного происхождения готовили в 159 кафе в Тюменской области

Общество, 15:32 17 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

159 предприятий общепита использовали для приготовления блюд мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Такое количество нарушителей выявили в Тюменской области с января по сентябрь, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"В первую декаду сентября инспекторы управления установили, что у бургерной и шашлычной отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным", - указали в ведомстве.

Предпринимателям объявили предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования ветеринарного законодательства и технические регламенты.

