Блюда из мяса неизвестного происхождения готовили в 159 кафе в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

159 предприятий общепита использовали для приготовления блюд мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Такое количество нарушителей выявили в Тюменской области с января по сентябрь, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"В первую декаду сентября инспекторы управления установили, что у бургерной и шашлычной отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на все мясное сырье, используемое для приготовления блюд. Установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным", - указали в ведомстве.

Предпринимателям объявили предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования ветеринарного законодательства и технические регламенты.