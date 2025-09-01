  • 17 сентября 202517.09.2025среда
  • USD82,8359
    EUR97,8903
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер западный

Два населенных пункта газифицировали в Заводоуковском округе

Общество, 19:30 17 сентября 2025

Газпром газораспределение Север | Фото: Газпром газораспределение Север

Специалисты "Газпром распределение Север" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод и внутрипоселковые сети для газификации с. Яковлево и д. Плюхина Заводоуковского муниципального округа.

Общая протяженность газопроводов — 7,8 км. Подключение осуществили в рамках программы газификации Тюменской области на 2019–2028 годы.

"К настоящему моменту мы подключили 68 населенных пунктов, где газа вообще не было. По населенным пунктам Яковлево и Плюхина уже выведено 140 домовых подводов. Есть шесть заявок от жителей, одно домовладение подключено", — рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Первым к сетям газораспределения в с. Яковлево подключили родительский дом участников специальной военной операции. Сделано это было на льготных условиях. Хозяйка дома Надежда Цветкова отмечает, что для жителей приход газа в село — долгожданное событие.

"У меня первой газ пришел, соседи ходят, интересуются. Многие тут у нас в деревне хотят провести", — рассказала она. Женщина, у которой восемь внуков и трое правнуков, поделилась, что очень любит баловать семью выпечкой. На газовой плите в новой духовке пироги получаются особенно вкусными. А самое главное — снизятся расходы на отопление дома.

Газификации села жители действительно ждали давно, отмечает глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касёнова.

"Это праздник и для меня. Я здесь родилась и знаю, насколько эта деревня ждала газ. Все чувства, которые сегодня переживают жители, я понимаю", — прокомментировала она.

По мнению Светланы Касёновой, приход газа в населенный пункт даст толчок к его дальнейшему развитию: "У нас в Заводоуковске большой запрос на приобретение земельных участков, цена очень высокая. А здесь есть возможность их приобретать, строить новые объекты, с пониманием, что можно подвести газ", — поделилась глава Заводоуковского округа.

В 2025 году в Тюменской области запланированы мероприятия по строительству свыше 91 км газовых сетей, в планах обеспечить возможность подключение свыше 1 тыс. 200 домохозяйств.

"Продолжаем программу поддержки социально-незащищенных слоев населения, в первую очередь, ветеранов войны, труда, участников специальной военной операции и членов их семей. Они получают возможность компенсировать свои затраты на подключение из средств областного бюджета", — прокомментировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Сумма региональной субсидии составляет 156 тыс. рублей. В 2024 году субсидии получили свыше 2,5 тыс. домохозяйств, за первое полугодие это более 1 тыс. 200 потребителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# газификация , Газпром газораспределение Север

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:22 17.09.202525 депутатов вошли в новый состав Тобольской городской думы
20:49 17.09.2025Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области завершает отбор подрядчиков на 2026 год
19:30 17.09.2025Два населенных пункта газифицировали в Заводоуковском округе
17:57 17.09.2025Около 240 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора