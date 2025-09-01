Два населенных пункта газифицировали в Заводоуковском округе

| Фото: Газпром газораспределение Север | Фото: Газпром газораспределение Север

Специалисты "Газпром распределение Север" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод и внутрипоселковые сети для газификации с. Яковлево и д. Плюхина Заводоуковского муниципального округа.

Общая протяженность газопроводов — 7,8 км. Подключение осуществили в рамках программы газификации Тюменской области на 2019–2028 годы.

"К настоящему моменту мы подключили 68 населенных пунктов, где газа вообще не было. По населенным пунктам Яковлево и Плюхина уже выведено 140 домовых подводов. Есть шесть заявок от жителей, одно домовладение подключено", — рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Первым к сетям газораспределения в с. Яковлево подключили родительский дом участников специальной военной операции. Сделано это было на льготных условиях. Хозяйка дома Надежда Цветкова отмечает, что для жителей приход газа в село — долгожданное событие.

"У меня первой газ пришел, соседи ходят, интересуются. Многие тут у нас в деревне хотят провести", — рассказала она. Женщина, у которой восемь внуков и трое правнуков, поделилась, что очень любит баловать семью выпечкой. На газовой плите в новой духовке пироги получаются особенно вкусными. А самое главное — снизятся расходы на отопление дома.

Газификации села жители действительно ждали давно, отмечает глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касёнова.

"Это праздник и для меня. Я здесь родилась и знаю, насколько эта деревня ждала газ. Все чувства, которые сегодня переживают жители, я понимаю", — прокомментировала она.

По мнению Светланы Касёновой, приход газа в населенный пункт даст толчок к его дальнейшему развитию: "У нас в Заводоуковске большой запрос на приобретение земельных участков, цена очень высокая. А здесь есть возможность их приобретать, строить новые объекты, с пониманием, что можно подвести газ", — поделилась глава Заводоуковского округа.

В 2025 году в Тюменской области запланированы мероприятия по строительству свыше 91 км газовых сетей, в планах обеспечить возможность подключение свыше 1 тыс. 200 домохозяйств.

"Продолжаем программу поддержки социально-незащищенных слоев населения, в первую очередь, ветеранов войны, труда, участников специальной военной операции и членов их семей. Они получают возможность компенсировать свои затраты на подключение из средств областного бюджета", — прокомментировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Сумма региональной субсидии составляет 156 тыс. рублей. В 2024 году субсидии получили свыше 2,5 тыс. домохозяйств, за первое полугодие это более 1 тыс. 200 потребителей.