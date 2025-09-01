Студенческие отряды Тюменской области приглашают на встречу с депутатом Госдумы Михаилом Киселёвым
Открытый диалог депутата Госдумы Михаила Киселёва совместно с директором департамента молодежной политики Тюменской области Артемом Дяченко с представителями Российских студенческих отрядов Тюменской области пройдет в “Движении первых” (ул. Ленина, д. 69А) 18 сентября. Начало – в 14 часов.
На встрече планируется обсудить актуальные вопросы, касающиеся деятельности студенческих отрядов, их роли в жизни молодежи, а также возможности сотрудничества. Участники смогут задать вопросы и внести предложения по улучшению работы студенческих отрядов в Тюменской области.
Представителей СМИ, которые планируют посетить мероприятие, просим зарегистрироваться по следующей ссылке.