Студенческие отряды Тюменской области приглашают на встречу с депутатом Госдумы Михаилом Киселёвым

Общество, 16:05 17 сентября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Открытый диалог депутата Госдумы Михаила Киселёва совместно с директором департамента молодежной политики Тюменской области Артемом Дяченко с представителями Российских студенческих отрядов Тюменской области пройдет в “Движении первых” (ул. Ленина, д. 69А) 18 сентября. Начало – в 14 часов.

На встрече планируется обсудить актуальные вопросы, касающиеся деятельности студенческих отрядов, их роли в жизни молодежи, а также возможности сотрудничества. Участники смогут задать вопросы и внести предложения по улучшению работы студенческих отрядов в Тюменской области.

Представителей СМИ, которые планируют посетить мероприятие, просим зарегистрироваться по следующей ссылке.

# депутаты , студенты

