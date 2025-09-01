  • 17 сентября 202517.09.2025среда
  • USD82,8359
    EUR97,8903
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер западный

Около 240 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа

Общество, 17:57 17 сентября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Около 240 тыс. жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа, сообщает информационный центр правительства региона.

Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Для профилактики гриппа применяются следующие вакцины: для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М"; для детей и людей старше 60 лет – четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри ".

По данным на 17 сентября, в Тюменской области привито 239 тыс. 569 человек, в том числе 92 тыс. 185 детей. В сутки, как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, вакцинируется более 17 тыс. жителей.

Ежегодно в Тюменской области прививки от гриппа ставят более 60% жителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакцинация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:22 17.09.202525 депутатов вошли в новый состав Тобольской городской думы
20:49 17.09.2025Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области завершает отбор подрядчиков на 2026 год
19:30 17.09.2025Два населенных пункта газифицировали в Заводоуковском округе
17:57 17.09.2025Около 240 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора