Около 240 тысяч жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Около 240 тыс. жителей Тюменской области поставили прививки от гриппа, сообщает информационный центр правительства региона.

Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Для профилактики гриппа применяются следующие вакцины: для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М"; для детей и людей старше 60 лет – четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри ".

По данным на 17 сентября, в Тюменской области привито 239 тыс. 569 человек, в том числе 92 тыс. 185 детей. В сутки, как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, вакцинируется более 17 тыс. жителей.

Ежегодно в Тюменской области прививки от гриппа ставят более 60% жителей.