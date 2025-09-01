  • 17 сентября 202517.09.2025среда
25 депутатов вошли в новый состав Тобольской городской думы

Общество, 21:22 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 депутатов вошли в новый состав Тобольской городской думы восьмого созыва.

Пост об итогах выборов в Telegram-канале оставил глава города Пётр Вагин.

“Хочу поблагодарить всех, кто пришел на избирательные участки и проявил свою гражданскую позицию. Ваше неравнодушие и вовлеченность – залог успешного развития нашего города”, – написал он.

Решением ТИК выборы признаны состоявшимися и действительными.

“Особенно хочу отметить двух избранников, которые с честью выполняли свой долг в зоне специальной военной операции. Их опыт и принципиальность будут крайне важны для принятия взвешенных решений. В новом созыве 11 депутатов, кто впервые баллотировался и уже готовы с энтузиазмом включиться в работу на благо Тобольска. Также в думе будут представлены интересы работающей молодежи, что позволит учитывать перспективы будущего поколения”, – сообщил он.

На 22 сентября назначено первое заседание думы.

Петр Вагин поздравил всех избранных депутатов и пожелал им плодотворной работы.

# Пётр Вагин , Тобольск , Тобольская городская дума

