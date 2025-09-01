Школьный карьер в Тюмени очистили от водной растительности
Повторную механизированную очистку от водной растительности провели на Школьном обводнённом карьере в Тюмени. Специализированная техника позволила оперативно и с минимальным воздействием на природную среду удалить растительность, препятствующую нормальной циркуляции воды.
Как отметили в городской администрации, проведённые мероприятия позволят поддержать благоприятный гидрологический режим, повысить кислородный баланс и улучшить условия для обитания рыбы и водоплавающих птиц.
В ближайшие дни аналогичную работу планируется провести на Южном пруду. Контроль за проведением работ осуществляет МКУ "ЛесПаркХоз".