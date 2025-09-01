  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
Школьный карьер в Тюмени очистили от водной растительности

18 сентября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Повторную механизированную очистку от водной растительности провели на Школьном обводнённом карьере в Тюмени. Специализированная техника позволила оперативно и с минимальным воздействием на природную среду удалить растительность, препятствующую нормальной циркуляции воды.

Как отметили в городской администрации, проведённые мероприятия позволят поддержать благоприятный гидрологический режим, повысить кислородный баланс и улучшить условия для обитания рыбы и водоплавающих птиц.

В ближайшие дни аналогичную работу планируется провести на Южном пруду. Контроль за проведением работ осуществляет МКУ "ЛесПаркХоз".

# водоемы , экология

