  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
  • USD82,9987
    EUR98,2994
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские школьники стали лекторами и слушателями в медуниверситете

Общество, 12:19 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Необычный формат просветительской работы впервые реализовали в Тюменском государственном медицинском университете 17 сентября. Дети выступили в роли лекторов для своих сверстников в рамках Всемирного дня безопасности пациентов. Тема мероприятия — "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".

Этот новаторский подход был внедрен в рамках реализации национальных проектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". Около пятидесяти участников собрались на уникальной встрече, где главным спикером выступила ученица пятого класса гимназии №21 Лидия Матейкович.

﻿

"Сейчас у нас очень много гаджетов, большая нагрузка в школе, и все это приводит к проблемам со здоровьем. Нужно стараться уменьшать потребление фастфуда и уделять больше времени спорту", — поделилась своими наблюдениями Лидия.

Директор Института материнства и детства Тюменского ГМУ Елена Матейкович отметила революционность подхода: "Впервые в истории университета мы доверили проведение образовательного мероприятия школьникам. Такой формат оказался чрезвычайно эффективным, ведь дети лучше воспринимают информацию от своих сверстников".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам организаторов, инновационный подход к просвещению оказался крайне успешным. После лекции корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" пообщался с участником встречи, юным футболистом Тимуром Сабитовым из школы № 7. Мальчик поделился своими впечатлениями: "Как футболист, я постоянно прохожу различные обследования и понимаю, насколько важно следить за здоровьем. Полученные сегодня рекомендации по организации питания и физической активности будут очень полезны для моих спортивных достижений".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ходе встречи школьники не только слушали лекции, но и приняли участие в практическом мастер-классе по танцевальной нагрузке. Организаторы подчеркнули, что именно такой формат взаимодействия позволяет максимально эффективно доносить важную информацию о здоровом образе жизни.

пресс-центр ТМУ | Фото: пресс-центр ТМУ

Важной частью программы стал практический мастер-класс от студентов-волонтеров, которые обучили школьников базовым навыкам оказания первой помощи. Юные участники получили практические знания по оказанию экстренной помощи в различных ситуациях, что может пригодиться в повседневной жизни.

﻿

Проект Тюменского медуниверситета "Моя семья" включает два основных направления: образовательные интерактивные встречи со школьниками и создание центра здоровья для детей и подростков. В дальнейшем планируется масштабирование успешного опыта с привлечением студентов-волонтеров и практикующих врачей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасного питания, гигиены и своевременного обращения за медицинской помощью. Участники получили полезные памятки и практические рекомендации по поддержанию здорового образа жизни. В завершение мероприятия всем ребятам вручили дипломы участников и призвали продвигать идеи ЗОЖ среди сверстников.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здоровье , зож , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , национальный проект Семья , нацпроект , первая помощь , Тюменский медуниверситет , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 18.09.2025Кеды с элементами брендбука Тюмени представили на форуме TNF
13:36 18.09.2025Бывший ночлежный приют реставрируют в Тюмени
12:19 18.09.2025Тюменские школьники стали лекторами и слушателями в медуниверситете
11:24 18.09.2025Любители туризма встретятся на фестивале "Лес" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора