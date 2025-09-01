Тюменские школьники стали лекторами и слушателями в медуниверситете

Необычный формат просветительской работы впервые реализовали в Тюменском государственном медицинском университете 17 сентября. Дети выступили в роли лекторов для своих сверстников в рамках Всемирного дня безопасности пациентов. Тема мероприятия — "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".

Этот новаторский подход был внедрен в рамках реализации национальных проектов "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". Около пятидесяти участников собрались на уникальной встрече, где главным спикером выступила ученица пятого класса гимназии №21 Лидия Матейкович.

"Сейчас у нас очень много гаджетов, большая нагрузка в школе, и все это приводит к проблемам со здоровьем. Нужно стараться уменьшать потребление фастфуда и уделять больше времени спорту", — поделилась своими наблюдениями Лидия.

Директор Института материнства и детства Тюменского ГМУ Елена Матейкович отметила революционность подхода: "Впервые в истории университета мы доверили проведение образовательного мероприятия школьникам. Такой формат оказался чрезвычайно эффективным, ведь дети лучше воспринимают информацию от своих сверстников".

По словам организаторов, инновационный подход к просвещению оказался крайне успешным. После лекции корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" пообщался с участником встречи, юным футболистом Тимуром Сабитовым из школы № 7. Мальчик поделился своими впечатлениями: "Как футболист, я постоянно прохожу различные обследования и понимаю, насколько важно следить за здоровьем. Полученные сегодня рекомендации по организации питания и физической активности будут очень полезны для моих спортивных достижений".

В ходе встречи школьники не только слушали лекции, но и приняли участие в практическом мастер-классе по танцевальной нагрузке. Организаторы подчеркнули, что именно такой формат взаимодействия позволяет максимально эффективно доносить важную информацию о здоровом образе жизни.

Важной частью программы стал практический мастер-класс от студентов-волонтеров, которые обучили школьников базовым навыкам оказания первой помощи. Юные участники получили практические знания по оказанию экстренной помощи в различных ситуациях, что может пригодиться в повседневной жизни.

Проект Тюменского медуниверситета "Моя семья" включает два основных направления: образовательные интерактивные встречи со школьниками и создание центра здоровья для детей и подростков. В дальнейшем планируется масштабирование успешного опыта с привлечением студентов-волонтеров и практикующих врачей.

Особое внимание на встрече уделили вопросам безопасного питания, гигиены и своевременного обращения за медицинской помощью. Участники получили полезные памятки и практические рекомендации по поддержанию здорового образа жизни. В завершение мероприятия всем ребятам вручили дипломы участников и призвали продвигать идеи ЗОЖ среди сверстников.

