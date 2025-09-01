Безопасность детей обсудили на едином родительском собрании #CемьяСоблюдаетПДД

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единое родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД состоялось в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 18 сентября. О правилах безопасного поведения на дорогах после летних каникул и опасностях питбайков напомнили начальник отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута и директор городского департамента образования Ольга Тренина.

"В областном центре уже произошло 216 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, один ребёнок погиб, 229 получили травмы, - привёл статистику Александр Таратута. - По количеству ДТП и пострадавшим имеется небольшое снижение".

Так, в сентябре 2025 года произошло восемь ДТП, пострадали 11 детей. За аналогичный период 2024 года зарегистрировано 17 дорожных происшествий, в которых пострадали 18 юных тюменцев. Он отметил, что снизить количество происшествий удалось благодаря, в том числе, действиям сотрудников Госавтоинспекции, ежедневно с 7 часов утра мы дежурим возле детских садов и школ города.

"Прошло уже более двух недель учебного года, но все же родителям учеников, особенно с первого по третий класс необходимо ещё раз вместе с детьми пройти безопасный маршрут "дом – школа – дом", в вечернее время и в утреннее время, - напомнил он. – Мы видим, что наши дети на "отлично" знают правила дорожного движения - где надо переходить дорогу и на какой сигнал светофора, знают, как их должны перевозить в транспортном средстве, но важно, чтобы всё это соблюдалось. Переходя проезжую часть с ребёнком, проговаривайте, комментируйте".

Также руководитель городской Госавтоинспекции напомнил, что приближается смена сезона, скоро начнутся дожди, в связи с чем посоветовал всем родителям приобрести детям яркие, заметные на дороге вещи.

"Ну и самое главное, это не пожалеть средств и приобрести светоотражающие элементы, повесить их на портфель, на сумку со сменной обувью. Это на самом деле может уберечь ребёнка, да и взрослого от трагических последствий. Если транспортное средство движется с ближним светом фар, то пешехода без светоотражающих элементов можно увидеть за 45-50 метров. За это время уже, естественно, не успеть предпринять какие-то меры. Со светоотражателем человека видно 150-200 метров, а если водитель едет с дальним сигналом светом, то уже за 450 - за это время можно снизить скорость или либо объехать пешехода", - подчеркнул он.

Кроме того, Александр Таратута призвал родителей не покупать детям питбайки: "Не надо вспоминать, особенно папам, что раньше они ездили сами, время было другое, всё поменялось. Интенсивность движения в городе уже другая. Ежедневно мы ловим пьяных водителей, которые могут допустить столкновение, такие случаи у нас есть".

Напомним, что погибший в ДТП 7 июля 13-летний школьник ехал на питбайке. На перекрестке улиц Уездной и Фармана Салманова в Тюмени произошло столкновение с автомобилем Infiniti. "Если разобрать это ДТП - ребёнок не был виноват, он ехал в прямом направлении. Водитель не увидел, не уступил проезжую часть и произошла трагедия", - рассказал Александр Таратута.

Он добавил также, что подростки покупают недорогие отечественные автомобили: "За летний период уже Госавтоинспекция спасла жизни более 160 детей, которых мы отстранили от управления, а транспортные средства поставили на штрафстоянку. А когда их родители приходят - начинают защищать своих детей. Но надо понимать, что дорога ошибок не прощает".

Внимание на ответственности родителей и образовательных учреждений акцентировала директор городского департамента образования Ольга Тренина.

"Всё начинается с нас, взрослых, и поэтому очень важно, чтоб родитель сам ежедневно своим примером показывал ребёнку, как важно соблюдать Правила дорожного движения. Легко потерять жизнь или здоровье ребёнка, но чтобы этого не допустить, надо ежедневно, системно с ребёнком проговаривать эти основные вещи. Если рядом с вами подросток не спешился с велосипеда на пешеходном переходе, то не лишним будет в корректной форме сделать замечание, сказать о том, что необходимо спешиться, проходя через проезжую часть", - отметила она.

Ольга Тренина также напомнила, что ежегодно пополняется число участников общественных объединений, таких как "Юные инспекторы дорожного движения": "Необходимо поддержать инициативу ребёнка по вступлению в такое общественное объединение. Поверьте, участвуя в акциях, дети с начальной школы принимают требования по безопасности и в школе и на дорогах".

Также участники собрания затронули тему детей, моющих фары и окна машин на оживленных перекрёстках.

"Несовершеннолетние с водой или моющим средством, тряпочкой протирают водителям фары. Водители дают им деньги. В прошлом году у нас пострадали двое таких подростков на улице Монтажников. Поговорите со своими детьми, что так делать нельзя", - рассказал Александр Таратута.

Николай Ступников