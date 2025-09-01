  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
Тюменец вошел в десятку победителей всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный"

Общество, 12:52 19 сентября 2025

фото Федеральная авиалесоохрана

Житель Тюменской области вошел в первую десятку XI Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный 2025 года" по сумме трех состязаний (спортивное многоборье, ориентирование, лесопожарная полоса препятствий), сообщает "Авиалесоохрана".

Победителем федерального этапа стал Евгений Агеев из ХМАО, на 2 месте - Валерий Романов (Республика Коми), на третьем - Динарт Зиятдинов (Республика Татарстан).

В первую десятку также вошли Евгений Семенов (Красноярский край), Алексей Гайтюкевич (Республика Беларусь), Тимур Асадулин (Федеральная Авиалесоохрана), Никита Вахрушев (Удмуртская Республика), Илья Свергун (Сахалинская область), Владислав Шестаков (Тюменская область), Дмитрий Новиков (Владимирская область).

Видео Федеральная авиалесоохрана

"Участники соревнования отмечают, что в реальности сложнее. Однако, этапы состязания приближены к реальным условиям, в которых лесным пожарным приходится преодолевать завалы в лесу, болота, горы и др. Конечно, не с пустыми руками! С собой, среди прочего – на плечах ранцевый лесной огнетушитель с водой объемом около 20 литров", - отмечают организаторы.

