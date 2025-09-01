  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Тюменский автор Анна Панкова представила новую книгу в литературной гостиной

Общество, 13:03 20 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация новой книги Анны Панковой "Сочинения на свободную тему" состоялась в литературно-музыкальной гостиной Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева. Мероприятие началось с трогательного момента — автор сама прочла свои стихи, а затем прозвучала песня о творчестве Булата Окуджавы в исполнении Алексея Панкова.

Книга, ставшая результатом многолетней творческой работы автора, включает шесть циклов лирических стихов и 25 литературных очерков, этюдов и эссе. Издание представлено на конкурс "Книга года-2025".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Для меня эта книга, как мой шестой ребенок, которого я вынашивала долгие годы и явила свету после 70 лет. Она выросла под моим сердцем, как любое дитя, и сегодня я готова представить новорожденного читателям. Мои друзья говорят, что эта книга помогает жить, и я надеюсь, что она станет путеводной звездой для тех, кто будет ее читать", - поделилась Анна Панкова в интервью корреспонденту информационного агентства „Тюменская линия“.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автор также рассказала о своем жизненном подходе: "Творчество — это моя терапия, заряд и источник молодости. Очень важно иметь крепкую семью, любящих детей, которые поддерживают и вдохновляют. Именно это помогает сохранять интерес к жизни и оставаться активной".

Среди гостей презентации была и Тамара Светличная, постоянный посетитель библиотеки и ценитель литературы. "Я всегда с большим интересом посещаю подобные мероприятия, — отметила пенсионерка. — Библиотека для меня — второй дом, здесь особая атмосфера. А любовь к поэзии, к слову — это великая сила, которая всегда будет рядом с нами".

Гости смогли не только познакомиться с новым изданием, но и пообщаться с автором в неформальной обстановке.

Книга уже поступила в продажу в крупнейший книжный магазин Тюмени "Знание" и доступна на интернет-ресурсах Тюменского государственного университета, выпускницей которого является автор. Презентация привлекла внимание как поклонников творчества Анны Панковой, так и любителей качественной литературы.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# книга , презентация , стихи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:56 20.09.2025Цифровой ассистент Робот Макс помогает пользователям Портала услуг Тюменской области
13:44 20.09.2025Около 58 тысяч сеянцев сосны высадили в Тюменском районе
13:06 20.09.2025В Тюмени проходит масштабный форум по сохранению этнокультурного наследия региона
13:03 20.09.2025Тюменский автор Анна Панкова представила новую книгу в литературной гостиной

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора