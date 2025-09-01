Молодежь Тюменской области и Марокко развивают сотрудничество

| Фото: Международный клуб Дружбы Тюменской области | Фото: Международный клуб Дружбы Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики подписали представители Тюменской области и Марокко на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

Подписантами выступили лидер Международного клуба дружбы Тюменской области Гюнель Бахышова и председатель Марокканского комитета Всемирного фестиваля молодежи Набиль Белкасс, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Мы должны обменяться опытом социального проектирования и развивать школы стартапов для того, чтобы молодежь региона и Марокко могли проявлять свои навыки на форумах и не только", - поделилась Гюнель Бахышова.

Набиль Белкасс согласен, что документ расширит возможности для молодежи в Тюмени, в Марокко и во всем арабско-африканском регионе. "Скоро я приеду в Тюмень и мы будем работать над множеством мероприятий, также над возможностями для инвестиций в Тюмени. Это должно принести свои плоды", - отметил он.

Всего в слете Всемирного фестиваля молодежи участвуют 10 тюменцев.