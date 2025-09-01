Делегация Тюменской области участвует во всемирном молодежном фестивале

Во всемирном молодежном фестивале, проходящем в Нижнем Новгороде, принимает участие команда Тюменской области в составе 10 человек.

Команду возглавила лидер Международного клуба дружбы Тюменской области Гюнель Бахышова. Всего желание принять участие в слете изъявили свыше 62 тыс. человек из 175 государств мира.

Это подтверждает стремление молодежи к объединению, высокий интерес к самой России и реализуемым ею молодежным проектам.

Программа мероприятий строится вокруг концепции "In Russia" — это главный смысловой посыл, который приглашает молодежь со всего мира быть в настоящем, уважать прошлое и строить будущее вместе с Россией.