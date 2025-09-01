Тюменка в пьяной ссоре ударила сожителя ножом в живот

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали местную жительницу, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.



Работники медицинского учреждения сообщили в полицию города о том, что к ним был доставлен 31-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями.

Полицейские опросили очевидцев и установили, что ранения потерпевшему нанесла его сожительница. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 29-летнюю тюменку.

Выяснилось, что сожители распивали спиртное, между ними завязалась ссора, женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов в живот.