Около 58 тысяч сеянцев сосны высадили в Тюменском районе

| Фото: Александр Аксенов | Фото: Александр Аксенов

Более 1 тыс. 300 человек приняли участие во всероссийской акции “Сохраним лес” в Тюменском районе 20 сентября. Центральное событие организовали в Каменском участковом лесничестве на территории 17 га.

В 2023 году деревья на этой территории пострадали от пожара. Их гибель подтвердили результаты лесопатологического обследования. Затем специалисты провели санитарную рубку. К этому дню подготовили почву, привезли сеянцы.

В 2025 году акция “Сохраним лес” проходит в рамках национального проекта “Экологическое благополучие”, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он поздравил людей, чья профессиональная деятельность связана с лесом с предстоящим праздником – Днем работников леса, который ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября.

“Благодаря их работе Тюменская область много лет подряд восстанавливает лесов больше, чем они страдают от пожаров. В прошлом году на таких акциях и мероприятиях, которые проводят наши коллеги, высадили более одного миллиона 800 сеянцев. Это абсолютный рекорд среди всех субъектов Уральского федерального округа”, – произнес глава региона.

Губернатор поблагодарил всех, кто приехал на место проведения акции. Он сказал, что люди вместе делают большое дело, закладывая экологическое будущее для детей и внуков.

После этого Александр Моор приступил к высадке сеянцев вместе с участниками программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области”.

Отметим, к акции присоединились 11 участников программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области”, в рамках которой бойцов специальной военной операции готовят к государственной службе.

Ветеран СВО Дмитрий Павлов приехал с женой и двумя дочерями. “Великолепные эмоции. Мероприятие, безусловно, важное, идеи восстановление лесных массивов. Это дело всего нашего общества, отличная инициатива. В таком акции участвуем с семьёй впервые. Даже девчонки в выходной день с удовольствием встали, чтобы поехать сюда”, – поделился он.

К участию в акции присоединились также представители органов власти, трудовые коллективы, команды учебных заведений, сотрудники нефтегазовых компаний, простые горожане.

Было заготовлено примерно 58 тыс. сеянцев, сказал директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

"Для лесовосстановления в Тюменской области применяется сосна обыкновенная, ель сибирская. Особенность этих сеянцев в том, что они имеют закрытую корневую систему, со сформированным комочком грунта - они в нем высеивались и прорастали", - дополнил он.

Должный уход за новыми лесопосадками обеспечат специалисты "Тюменская авиабаза". Через восемь-девять лет кроны сомкнутся и здесь будет покрытая лесом площадь.

Осенний лесокультурный сезон в разгаре. По плану будет посеяно чуть менее восьми тысяч га. Речь не только об искусственном лесовосстановлении, но и о содействии естественному. Леонид Остроумов добавил, что в тюменских лесах новых деревьев высаживают в полтора больше, чем они погибают.

Всероссийская акция “Сохраним лес” проводится под эгидой Рослесхоза и Министерства природы Российской Федерации. В Тюменской области такие акции организуют во всех муниципальных образованиях.

Инна Пахомова