Супруга участника "Боевого кадрового резерва" поделилась секретами семейного счастья

Общество, 14:17 21 сентября 2025

пресс-служба администрации Викуловского муниципального округа | Фото: пресс-служба администрации Викуловского муниципального округа

Супруга участника программы "Боевой кадровый резерв" из Викуловского округа Алёна Вакенгут рассказала, как любовь помогает преодолевать любые сложности.

С Николаем они живут уже много лет, их старшему сыну Артему 13, Семёну - 10, Ивану - 5, дочке Майе - 2 года. Алёна – домохозяйка. Николай работает участковым. В этом году он стал участником проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", уже проходит обучение и стажировку. В наставники Николай выбрал главу муниципалитета Андрея Лотова, пишет информационный центр правительства региона.

1,5 года глава семьи Николай выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции. Это время особых тревог и волнений. Сейчас семья воссоединилась, живёт в большом доме.

Управлять таким хозяйством, признается Алёна, где сыновья, помимо общеобразовательной школы, посещают различные кружки и секции, при этом достигая положительных результатов, а Майя требует особого материнского внимания, непросто.

"Секрет нашего семейного счастья во взаимопонимании, поддержке друг друга и совместном достижении поставленных целей", - считает Алёна.

