Более 400 человек поучаствовали в просветительских мероприятиях Ялуторовского музея

Общество, 18:52 21 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 400 человек поучаствовали в просветительских мероприятиях Ялуторовского музейного комплекса. Участников события "Вечер в музейном саду" ждала встреча с историческими персонажами, игры прошлых лет, живая музыка, а также чаепитие, пишут организаторы.

Музей "Торговые ряды" встречал организованную группу школьников из Тюмени. В экспозиции "Уездная читальня" ребята оживленно искали семь предметов, связанных с темой образования в разные периоды.

В Чайной дети смогли не только выпить ароматного травяного чая с гастрономической продукцией, но и создать авторскую композицию на мастер-классе "Чайный купаж".

С 15 сентября музей "Торговые ряды" приглашает на мастер-класс "Роспись наличника". Гостям расскажут об истории и культурном значении русских наличников, основах росписи и передачи узоров. Участники смогут сами расписать акриловыми красками миниатюрный наличник с ажурными фрагментами. В результате получится декоративный магнит в виде старинного резного наличника.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (34535) 2-01-94, 3-27-50.

Возрастное ограничение: 6+

# музей , Ялуторовск

