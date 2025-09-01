Больного туберкулезом тюменца отправили на принудительное лечение

Жителя Сладковского района с открытой формой туберкулеза отправили на принудительное лечение. Соответствующее решение вынес районный суд по заявлению прокурора, сообщает объединенная прес-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что гражданин состоит на диспансерном учете с диагнозом "инфильтративный туберкулез". Неоднократно он нарушал режим, самовольно прерывал лечение и отказывался от стационара.

Учитывая, что эта форма туберкулеза заразна и опасна для окружающих, больного принудительно направили в областной фтизиопульмонологический центр на шесть месяцев.