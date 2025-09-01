  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
Четыре хозяйства Аромашевского округа завершили уборочную кампанию

Экономика, 16:21 22 сентября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Четыре хозяйства Аромашевского округа завершили уборочную кампанию. Всего местные полеводы обмолотили 71 % площадей. Об этом сообщил глава района Игорь Власов в своих аккаунтах в соцсетях.

"ООО СП "Голышмановское", КФХ Гарант, ИП Кох А.Ф, ИП Кох А. А. первыми завершили уборочную страду. На территории округа обмолот зерновых и зернобобовых культур на 22 сентября составляет 15 тысяч 482 гектаров - 71 процент. Это на сегодняшний день третий результат в Тюменской области. Средняя урожайность в бункерном весе по округу составила 25,6 центнера с гектара", - проинформировал Игорь Власов.

# Аромашевский округ , уборочная кампания

