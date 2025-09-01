  • 24 сентября 202524.09.2025среда
Дуэт гитаристов "Аранхуэс" представит программу в Тюменской филармонии

Общество, 09:31 24 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Дуэт гитаристов "Аранхуэс" выступит в органном зале Тюменской филармонии 9 октября в 19 часов. Они представят программу "Гитарная феерия".

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, Анатолий Максименков и Денис Эннс работают в разных жанрах: от латиноамериканского до поп-музыки. Музыканты неоднократно становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В репертуаре коллектива – популярные и зажигательные обработки лучших мировых хитов столетия, собственные аранжировки на темы великих испанских мастеров, произведений народов мира.

На концерте дуэт "Аранхуэс" представит авторские сочинения: "Бесконечность", "Желание", "Плач гитары" и другие. В этот вечер прозвучат попурри на темы русских народных мелодий, индийские, греческие, еврейские, кавказские, цыганские темы, также слушателей ждет музыка, посвященная творчеству Майкла Джексона.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной ул. Дзержинского, на сайте.

# Тюменская филармония

