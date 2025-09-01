Концертный показ мультфильма "Ай да Пушкин!" пройдет в Тюменской филармонии в 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концертный показ мультфильма "Ай да Пушкин!" в Тюменской филармонии пройдет в июне 2026 года. Его приурочат ко дню рождения великого поэта. Решение принято по итогам концерта, который прошел 20 сентября.

Как сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении, авторы проекта задумали его как яркое аудиовизуальное шоу, направленное на популяризацию творчества Александра Пушкина. Концерт вызвал большой интерес зрителей, поэтому в планах филармонии повторить проект.

Показ мультфильма о невероятных приключениях молодого поэта, оказавшегося в ссылке в деревне, сопровождался звучанием Тюменского филармонического оркестра и стихами в исполнении народного артиста России, актера Тюменского драматического театра Владимира Орла.

Мультсериал "Ай да Пушкин!" посвящен периоду ссылки Пушкина в родовое имение под Псковом. Именно в этот время с поэтом произошло духовное перерождение, он создает свои ключевые произведения. Исторические факты были переработаны авторами мультипликационного сериала, в результате чего вехи биографии великого поэта, сюжеты из его произведений, сказочные персонажи и исторические личности удивительным образом воссоединились в сюжете мультфильма.

Особое место в проекте "Ай да Пушкин!" занимает музыка. Ее автор композитор Вячеслав Круглик задал оригинальную тональность и ритм действиям героев и событиям в сюжете. Мастерски исполненная оркестром под управлением дирижера Ивана Шинкарева, оживила образы героев и усилила эффект от происходящего на экране.

Авторы – режиссер Екатерина Гаврюшкина и продюсер Игорь Гаврюшкин видят главной целью проекта рост интереса среди целевой аудитории к творчеству Александра Пушкина, включение в мировоззренческий фундамент понятий о любви к Родине, интереса к ее истории.

Возрастное ограничение: 6+