В Тюменском госуниверситете открыли выставку "Без пяти сто"

Общество, 14:48 23 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Без пяти сто: 1930−2025" открыли в новом корпусе Тюменского государственного университета. Экспозиция объединяет прошлое и будущее университета, показывая эволюцию образования в регионе — от первых шагов в Тобольской губернии до современного университета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Особое внимание авторы уделили ключевым фигурам, которые стояли у истоков университетской науки и образования: Д. И. Менделееву, А. П. Ершову и другим выдающимся деятелям. За 95 лет ТюмГУ подготовил тысячи профессионалов — талантливых, энергичных и целеустремлённых людей, внёсших вклад в развитие региона и страны.

Посетители увидят редкие фотографии, книги, архивные документы XIX—XX вв., отражающие истоки образовательного процесса, а также материалы о жизни вуза в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены коллекции из Тобольского и Ишимского филиалов, витрины с достижениями тюменских спортсменов, археологическими находками и научными открытиями.

Атмосферу времени создают полотна студентов РГХПУ имени С. Г. Строганова, на которых спроецирован видеомаппинг и специально подготовленная инсталляция с каллиграфией от художницы Аполлинарии Мишиной (Санкт-Петербург), пояснил куратор выставки, проректор Игорь Чубаров.

Современная часть выставки посвящена синтезу аналогового прошлого и цифрового будущего. Гости смогут познакомиться с проектами на стыке науки и технологий: программно-аппаратным комплексом контроля качества обработки рук медперсоналом (создан в рамках платформы "Телереанимация"), ИИ-персонами (граф С. Уваров и Имре Лакатос) научно-образовательного проекта "Искусственный интеллект в высшем образовании", VR-полигоном и VR-тренажёром "Криминалистика".

Выставка будет работать до 31 октября 2025 года.

