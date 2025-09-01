В здании тюменского Главпочтамта открыли Доску почета, посвященную участникам СВО

Фотографии и краткая информация об участниках СВО - сотрудниках "Почты России", размещены на втором этаже здания тюменского Главпочтамта.

С начала боевых действий в зону СВО ушли девять сотрудников филиала, сообщил на торжественной церемонии открытия Доски почета "Герои среди нас" руководитель филиала "Почты России" Евгений Балыбердин.

"Коллектив особо гордится своими коллегами – бойцами спецоперации, - подчеркнул он. - Один из них - Андрей Федотов, который ранее работал почтальоном в селе Новолокти Ишимского района. В мае 2023 года он подписал контракт, а спустя несколько месяцев погиб".

Очень важно, по словам депутата Тюменской областной думы, регионального координатора партийного проекта "Единой России" "Выбирай своё" Владимира Ульянова, воспитывать подрастающее поколение на живых примерах самоотверженности и любви к Родине. "Все, кто трудится в этой организации и кто придёт сюда, должны видеть, что никто не забыт, коллеги помнят и чтят своих героев. Этих героев чтим и мы", - подчеркнул Владимир Ульянов.

Региональный координатор комиссии "Живи и работай в России" федерального партийного проекта "Единая Россия" "Выбирай своё", директор кадрового центра "Работа России" Тюменской области Наталья Шабурова напомнила, что по инициативе губернатора Александра Моора 2025 год объявлен в Тюменской области Годом героев и в регионе активно реализуются такие значимые взаимодополняющие проекты, как "Герои среди нас" и "Рабочее место героя". На предприятиях и организациях устанавливаются памятные знаки-таблички на рабочих местах, где трудились или трудятся участники спецоперации.

Сама идея создания памятных мест – "Рабочих мест героя" – принадлежит федеральному координатору проекта "Выбирай свое", депутату Государственной гдмы Российской Федерации, заместителю руководителя фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергею Морозову. Первым регионом, где стартовала акция "Рабочее место героя", стала Луганская народная республика. В Тюменской области пилотный проект уже реализован на нескольких крупных нефтяных предприятиях.

Борис Олейник