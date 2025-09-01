Тюменским блогерам предлагают выиграть путевки в Дагестан и Санкт-Петербург

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурсы среди блогеров объявила в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентская платформа "Россия – страна возможностей". Победители получат путевки в Санкт-Петербург и Республику Дагестан, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Присоединиться к проекту могут блогеры разного уровня в возрасте от 18 лет.

Для участия в блог-туре в Санкт-Петербург необходимо: зарегистрироваться в проекте "ТопБЛОГ"; объединить корабельную тему с тематикой своего блога: можно рассказать о морских блюдах, лайфхаках, связанных с морем, или другое; отправить работу до 30 сентября (23:59 по мск).

Итоги объявят 3 октября. А уже с 9 по 11 октября победителей ждет экскурсия по заводу и музею судостроения Санкт-Петербурга и поездка в Кронштадт.

Чтобы стать участником блог-тура в Республику Дагестан, нужно: пройти регистрацию в проекте "ТопБЛОГ"; выполнить два задания в сервисе "Другое дело"; пройти тест на знание достопримечательностей России.

Победителей выберут с помощью рандомайзера. Имена победителей назовут 15 октября и 5 ноября. С 28 по 30 ноября блогеры посетят крепость Нарын-Кала, музей Бестужева-Марлинского, Сулакский каньон, познакомятся с традициями даргинцев и побывают в пещерах Нохъо.

Победителям оплатят проживание, питание и туристическую программу. Поездка в Дагестан сопровождается полной логистической поддержкой. Дорогу до Санкт-Петербурга участники оплатят самостоятельно.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".