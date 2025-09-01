  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
Тюменский центр нейрохирургии расширяет сотрудничество с медучреждениями Согдийской области

Общество, 17:23 23 сентября 2025

ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии готов к расширению сотрудничества с медучреждениями Согдийской области. Представители тюменской больницы провели для коллег из Таджикистана семинары и мастер-классы по нейрохирургическому лечению, осмотрели более 50 пациентов, сообщает пресс-служба ФЦН.

В городе Худжанда прошла встреча председателя Согдийской области Раджаба Ахмадзода, министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддина Абдуллозоды с главным врачом Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альбертом Суфиановым и делегацией центра. На встрече обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, внедрение современных методов диагностики и лечения заболеваний нервной системы, использование новейшего медицинского оборудования, а также повышение квалификации медицинских кадров региона.

ФЦН ФЦН ﻿

"Наш центр обладает большим количеством технологий, которые нужны людям, жителям РФ и жителям других регионов, с которыми мы сотрудничаем. Это консультативный прием тяжелых пациентов, это образовательные программы, которую мы тиражируем. Мы побывали на новых медицинских объектах, посмотрели строящиеся. Все впечатляет. Провели прием пациентов, более 50 человек, некоторые отобраны на хирургическое лечение в наше центр. Благодарим за теплый прием и готовы укреплять сотрудничество с коллегами", — сказал главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

# Федеральный центр нейрохирургии , ФЦН

