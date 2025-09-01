  • 24 сентября 202524.09.2025среда
В Ишимском районе у местного жителя изъяли 800 граммов "марихуаны"

Происшествия, 20:42 23 сентября 2025

Более 800 граммов "марихуаны" изъяли у местного жителя сотрудники полиции в Ишимском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В селе Стрехнино сотрудники полиции во время патрулирования остановили для проверки документов местного жителя 1976 года рождения. Мужчина начал вести себя подозрительно, и патрульные приняли решение о проведении досмотра. В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли у мужчины пакет с содержимым растительного происхождения. Экспертиза установила, что это "марихуана" массой 800 граммов. Гражданин признался в содеянном и рассказал, что собрал коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

