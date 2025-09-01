В Тюмени завершился прием заявок на конкурс "Книга года–2025"

Прием заявок на региональный конкурс "Книга года–2025" завершился в Тюмени, сообщает информационный центр правительства области.

В областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева с 22 по 30 сентября подводятся итоги отборочного тура. Члены экспертной комиссии формируют лонг-лист. Всего на конкурс представлено 168 изданий, наибольшее количество — в номинации "Лучшая книга о родном крае" — 36.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в Год защитников Отечества представлены книги о героях и тыловиках, издания, которые бережно хранят воспоминания, раскрывают новые страницы истории.

Подробный список участников — по ссылке.

С 30 сентября по 9 октября на сайте библиотеки также будет проходить онлайн-голосование за "Самую популярную книгу". Победителей и призеров объявят в октябре.