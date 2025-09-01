Более семи тысяч гостей и жителей Тобольска посетили выставочный проект "Богатство Сибири"

Более семи тыс. гостей и жителей Тобольска посетили новый выставочный проект "Богатство Сибири", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Экспозиция работает с мая 2025 года в Рентерее — музейном комплексе, расположенном в здании бывшего казнохранилища, построенного в ХVIII веке по проекту сибирского зодчего Семена Ремезова.

Сюда в рамках нацпроекта "Семья" и при поддержке правительства Тюменской области в этом году были приобретены современные многофункциональные витрины и стеллажи для экспонирования музейных предметов и хранения коллекций.

В залах появились мультимедийные проекторы, планшеты и экраны. Были установлены арочный металлодетектор и оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В трех тематических выставочных залах представлены главные богатства нашего края в XVII–XVIII вв., обнаруженные на территории и в окрестностях Тобольска уникальные археологические находки, относящиеся к эпохам поздней бронзы, раннего железного века и нового времени, а также собранные в экспедициях материалы по культуре и быту обских угров.

Отдельным блоком в экспозиции выделены необычные анатомические препараты, предметы палеонтологии и таксидермические скульптуры из музейных фондов.

До конца 2025 года на базе уникального архитектурного памятника эпохи Петра I возобновит свою работу открытое фондохранилище. Для гостей дополнительно будет доступна новая интерактивная экскурсия.