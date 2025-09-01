В Ишиме водитель-бесправник устроил смертельное ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло на ул. Строительной в Ишиме. Автомобиль "Форд Фокус" въехал в газораспределительную станцию, в аварии погибла 17-летняя пассажирка легковушки.

Водитель и 31-летний пассажир получили тяжелые травмы, они доставлены в больницу. Известно, что за рулем находился 27-летний бесправник, ранее его неоднократно задерживали за езду в пьяном виде.

Был ли он трезв в этот раз, устанавливает экспертиза. Все остоятельства аварии выясняют специалисты, сообщает областная Госавтоинспекция.