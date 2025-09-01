  • 24 сентября 202524.09.2025среда
Более 550 тыс. жителей Тюменской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию с начала года

Общество, 10:16 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 550 тыс. жителей Тюменской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию за восемь месяцев 2025 года. На сегодняшний день охват населения профилактическим скринингом составил более 34 %, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Массовое тестирование проводилось как в медицинских учреждениях, так и на мобильных пунктах в общественных местах, что сделало процесс максимально доступным и удобным. Особое внимание уделялось молодёжи, а также жителям отдалённых регионов.

По словам специалистов, ранняя диагностика ВИЧ позволяет людям своевременно начать лечение и жить полноценной жизнью. Кроме того, выявление вируса на ранней стадии помогает предотвратить его дальнейшее распространение. Регулярное тестирование — это норма современной осознанной жизни. Оно помогает разрушать мифы и стигму вокруг ВИЧ, делая общество более информированным и толерантным.

# ВИЧ , здравоохранение , профилактика

