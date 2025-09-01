Житель Упоровского района избил знакомого до смерти

Житель Упоровского района, обвиняемый в причинении смертельных травм гражданину, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 27 июня 2025 года на территории дома, расположенного в селе Упорово, между пьяным 28-летним обвиняемым и малознакомым ему 54-летним потерпевшим произошел словесный конфликт из-за незначительного повода. Фигурант уголовного дела нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами. Последний был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, от полученных травм скончался через две недели.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.