В Тюменской области пособие на новорожденного назначают без заявления

Единое пособие на новорожденного ребенка в Тюменской области назначается проактивно. Отделение СФР по Тюменской области назначит выплату беззаявительно после поступления данных из органов ЗАГС, без проведения комплексной оценки нуждаемости, в том же размере и на тот же срок, что и на старших детей — в соответствии с последним принятым решением.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, первая выплата поступит в течение пяти рабочих дней.

В Тюменской области с начала 2025 года единое пособие в проактивном режиме назначено на 1 тыс. 763 новорожденных.

Семьи, получающие единое пособие на нескольких детей, могут установить единые сроки выплат — то есть сделать так, чтобы на всех детей период назначения совпадал. Это важно, чтобы потом при продлении выплат всех детей можно было указать в одном заявлении и их пособия не учитывались в доходе.

Условие для синхронизации — подать заявление в последний месяц выплаты пособия на одного из детей. Подать заявление можно: на портале госуслуг; в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области; в МФЦ.

Дополнительная информация по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).