  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области пособие на новорожденного назначают без заявления

Общество, 14:18 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое пособие на новорожденного ребенка в Тюменской области назначается проактивно. Отделение СФР по Тюменской области назначит выплату беззаявительно после поступления данных из органов ЗАГС, без проведения комплексной оценки нуждаемости, в том же размере и на тот же срок, что и на старших детей — в соответствии с последним принятым решением.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, первая выплата поступит в течение пяти рабочих дней.

В Тюменской области с начала 2025 года единое пособие в проактивном режиме назначено на 1 тыс. 763 новорожденных.

Семьи, получающие единое пособие на нескольких детей, могут установить единые сроки выплат — то есть сделать так, чтобы на всех детей период назначения совпадал. Это важно, чтобы потом при продлении выплат всех детей можно было указать в одном заявлении и их пособия не учитывались в доходе.

Условие для синхронизации — подать заявление в последний месяц выплаты пособия на одного из детей. Подать заявление можно: на портале госуслуг; в клиентской службе отделения СФР по Тюменской области; в МФЦ.

Дополнительная информация по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , отделение СФР по Тюменской области , пособие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 24.09.2025В Тюмени открылся новый "Фермерский островок"
15:13 24.09.2025Волонтеры Сбера помогают восстанавливать леса в Тюменской области
15:02 24.09.2025В Тюмени у школы № 38 обновили спортивную инфраструктуру
14:51 24.09.2025Второй творческий форум "СВОя культура" для ветеранов СВО стартовал в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора